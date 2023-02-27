Из бюджета Прикамья выделят 5,7 млн рублей на покупку дополнительных камер для мониторинга лесных пожаров

В бюджете Пермского края на 2024 год планируется заложить дополнительные 5,7 млн руб. на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники. Соответствующая поправка содержится в проекте изменений в закон о бюджете Пермского края на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Как указано в приложенном к проекту финансово-экономическом обосновании, эти средства будут направлены на покупку 15 видеокамер для расширения системы видеонаблюдения за лесными пожарами «Лесохранитель».

В настоящее время в Прикамье установлено 40 видеокамер, которые охватывают площадь 3,1 млн га, или 25% всей территории региона. В бюджете края на 2023 год уже предусмотрены средства в размере 5,7 млн руб. на приобретение 15 видеокамер. На системном часе губернатора Пермского края 2 февраля было принято решение купить в 2024 году еще 15 камер. В результате установки камер, купленных в этом году и в следующем, площадь охвата лесов видеонаблюдением увеличится до 5,1 млн га, или до 44,2% всей территории края.