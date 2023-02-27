Двух жителей Севастополя задержали за попытку передачи секретных данных украинским спецслужбам

В Севастополе задержали двух местных жителей, которые намеревались передавать данные об объектах Минобороны РФ спецслужбам Украины. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным издания, задержанные сами предложили украинским силовикам свое содействие. Сообщается, что один из злоумышленников передавал сведения по электронной почте.

«Второй якобы подтвердил свои планы о сотрудничестве со службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, но не успел передать информацию»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчин 1979 и 1995 года рождения возбудили уголовное дело по ст. 275 (госизмена) и 275.1 (установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, до восьми лет) УК РФ.

Ранее в Севастополе задержали двух местных жителей, которые собирали и передавали спецслужбам Украины данные об объектах ФСБ РФ через мессенджеры.

Анастасия Донскова

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