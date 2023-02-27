ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

ФСБ утверждает, что вычислила двух жителей Севастополя, предлагавших спецслужбам Украины купить у них данные об объектах Минобороны России. Возбуждены дела по ст. 275 (госизмена) и 275.1 (установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, до восьми лет) УК РФ, подозреваемые арестованы.

По данным ФСБ, речь идет о мужчинах 1979 и 1995 годов рождения. Они якобы по своей инициативе установили связь со спецслужбами Украины «с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». По версии ФСБ, первый подозреваемый собирал данные о местонахождении военных объектов и пересылал их по электронной почте. Второй якобы подтвердил свои планы о сотрудничестве со службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, но не успел передать информацию.

Другие подробности о фигурантах не приводятся. Они отправлены под арест на два месяца, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.