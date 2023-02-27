Министр обороны Германии допустил учения с США в Польше в ответ на угрозу со стороны России

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ARD сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных учений в Польше. По его словам, эти маневры должны стать ответом на угрозу восточной границе НАТО со стороны России.

Господин Писториус сказал, что пока стороны лишь «рассматривают» проведение таких учений. Никаких других подробностей он не привел. «Это был бы четкий сигнал как в сторону НАТО, так и в сторону президента России»,— сказал министр обороны Германии (цитата по ТАСС).

Как заявил господин Писториус, сейчас Североатлантический альянс «далеко не так слаб, как президент России думал». По его словам, сейчас НАТО намного сильнее, «гораздо сплоченее, чем раньше». В Варшаве и Вашингтоне пока никак не комментировали информацию о возможных военных учениях в Польше.

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