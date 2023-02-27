Гендиректор ОСК анонсировал передачу ВМФ атомных подлодок «Александр III» и «Красноярск»

«Севмаш» в 2023 году передаст ВМФ России две новейшие атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» (проект 955, «Борей-А») и многоцелевую «Красноярск» (проект 885, «Ясень-М»). Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Подлодки проекта 955 относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Вооружены 16 баллистическими ракетами «Булава» и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ сейчас шесть таких подлодок: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

Атомные подлодки проекта 885М представляют собой модернизированную версию проекта 885. Вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». В составе ВМФ сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. По его словам, ожидаются, в частности, массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Также в ближайшие годы в состав военно-морского флота должно войти еще три атомных подводных крейсера.

Лаура Кеффер