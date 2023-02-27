Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор ОСК анонсировал передачу ВМФ атомных подлодок «Александр III» и «Красноярск»

«Севмаш» в 2023 году передаст ВМФ России две новейшие атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» (проект 955, «Борей-А») и многоцелевую «Красноярск» (проект 885, «Ясень-М»). Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Подлодки проекта 955 относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Вооружены 16 баллистическими ракетами «Булава» и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ сейчас шесть таких подлодок: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

Атомные подлодки проекта 885М представляют собой модернизированную версию проекта 885. Вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». В составе ВМФ сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885М.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. По его словам, ожидаются, в частности, массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Также в ближайшие годы в состав военно-морского флота должно войти еще три атомных подводных крейсера.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...