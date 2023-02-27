Евросоюз ввел санкции в отношении министра семьи и труда Башкирии

Совет Евросоюза включил министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленару Иванову в новый пакет санкций, утвержденный 25 февраля. На сайте официального журнала Евросоюза указано, что министр несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей в Россию.

Сообщается, что госпожа Иванова – «одна из ключевых персон, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями». «Действия Ленары Ивановой нарушают права украинских детей, украинское законодательство и административный порядок. Ленара Иванова несет ответственность за осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.

В министерстве семьи, труда и соцзащиты обвинения не признали, заявив, что речь, вероятно, идет об эвакуации воспитанников Донецкого дома-интерната №1 с территории Донбасса в ряд субъектов России «с целью обеспечения их безопасности и доступа к образованию».

«В настоящее время ни один из них не усыновлен, все они находятся на воспитании в трех центрах содействия семейному воспитанию республики», — сообщили в минтруде. Детей оформили в детсады и школы, проведено полное медицинское обследование, им оказывается психологическая помощь.

Влада Шипилова

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