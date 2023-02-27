Уволили арестованного за получение взятки вице-мэра Миасса

Освободили от должности заместителя главы Миасса Арсена Симонова, который находится под стражей по обвинению в получении взятки. По представлению прокуратуры трудовой договор с ним расторгнут по дискредитирующим основаниям, сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арсена Симонова в январе этого года задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, чиновник получил от посредника директора коммерческой организации взятку в 50 тыс. руб. за содействия в заключении муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по сносу многоквартирных домов в Миассе, а также за общее покровительство.