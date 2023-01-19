Замглавы Миасса обвиняют в получении взятки за заключение контракта

Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) заместителю главы Миасса Арсену Симонову. Об этом сообщают в региональном управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, замглавы Миасса получил взятку в 50 тысяч руб. от представителя коммерческой компании за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили о проведении совместных с региональным управлением СК оперативно-следственных мероприятий.