Пригожин отказался продолжать публичный конфликт с Евгением Куйвашевым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не собирается продолжать публичный конфликт с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который ранее раскритиковал бизнесмена за попытку «сувать нос» в региональную политику. «У меня нет времени с обиженными разбираться. Он тявкнул — леща получил. Теперь пускай сидит сопли вытирает»,– цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Конфликт между Евгением Куйвашевым и Евгением Пригожиным начался на прошлой неделе после того, как бизнесмен раскритиковал чиновников свердловских муниципалитетов за отказ хоронить с почестями бойцов ЧВК «Вагнер». Критике также подверглось назначение Игоря Пушкарева, осужденного за дискредитацию ВС РФ, на должность директора Музея истории Екатеринбурга.

Свердловский губернатор в беседе с 66.ru ответил основателю ЧВК «Вагнер». «„Беспредел“, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем»,– подчеркнул Евгений Куйвашев.

Бизнесмен ответил, что вокруг главы Свердловской области — «сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы». «Рекомендую тебе либо отправиться на фронт и доказать, что ты не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ты сможешь его контролировать»,– подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

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