Красноярского депутата признали нарушившим правила этики после высказываний о «пятой колонне»

В Красноярском крае комиссия по депутатской этике регионального парламента признала некорректными сравнения депутатом Александром Глисковым решений минздрава региона с «пятой колонной», а проводимую министерством оптимизацию – с «диверсией». Об этом сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе заксобрания. Комиссия указала депутату на обязанность соблюдать законодательство края и «недопустимость подобных оценочных суждений в публичных выступлениях».

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», минздрав региона обратился в заксобрание и в прокуратуру с просьбой дать оценку «корректности действий» руководителя фракции ЛДПР Александра Глискова. Основанием стали несколько постов господина Глискова в мессенджерах и социальных сетях о деятельности краевого минздрава.

По оценке минздрава региона, эти высказывания «дискредитируют деятельность министерства здравоохранения». Сам депутат комментируя ранее эту ситуацию «Ъ-Сибирь», говорил, что его высказывания не нарушают закона, «а все, что закона не нарушает, укладывается в рамки политической дискуссии».

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Анна Егорова