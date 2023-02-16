Красноярский минздрав пожаловался на депутата заксобрания за характеристику «пятая колонна»

Комиссия по депутатской этике 16 февраля законодательного собрания Красноярского края рассмотрела обращение министра здравоохранения региона Бориса Немика к спикеру регионального парламента Алексею Додатко. Руководитель минздрава попросил дать оценку «корректности действий» руководителя фракции ЛДПР Александра Глискова.

Основанием для обращения, которое датировано 19 января 2023 года, стали несколько постов господина Глискова в мессенджерах и социальных сетях о деятельности краевого минздрава.

«Депутат при оценке действий органа исполнительной власти края допустил высказывания, дискредитирующие деятельность министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения считает в принципе недопустимыми использование эпитетов «пятая колонна», «диверсия» при комментариях деятельности органа власти, поскольку подобные высказывания несут репутационные риски для всей системы государственного устройства в целом, подрывая доверие к работе органов власти у населения»,– говорится в обращении.

Кроме заксобрания, минздрав обратился в органы прокуратуры. В результате, краевая прокуратура, как сообщили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве, также обратилась к спикеру заксобрания с предложением рассмотреть претензии минздрава. В письме прокуратуры указано, что в деятельности Александра Глискова «могут усматриваться признаки» нарушения правил депутатской этики.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» Александр Глисков, в ходе заседания комиссии свою вину он не признал. «Считаю, что высказывания мои закона не нарушали, а всё, что закона не нарушает, укладывается в рамки политической дискуссии»,– пояснил он.

Председатель комиссии Сергей Зяблов сообщил «Ъ-Сибирь», что решение комиссии будет направлено Александру Глискову позже. На вопрос, в чем оно заключается, господин Зяблов не ответил. «Ъ-Сибирь» направил запрос в пресс-службу заксобрания.

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Валерий Лавский