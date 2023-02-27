В Башкирии запустили производство пчелиного воска в гранулах

Компания «Урал» запустила в Башкирии производство гранул пчелиного воска. Предприятие находится в Уфимском районе, на его создание в 2021 году было потрачено 13 млн руб., выделенных Фондом развития промышленности Башкирии в качестве льготного займа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, из гранул пчелиного воска делают оболочки для таблеток и покрывают ими фрукты. «При полной загрузке предприятие сможет выпускать до 500 кг гранул воска в час, 30-50 т в месяц. Сырьем будут обеспечивать наши пчеловодческие хозяйства», — отметил господин Хабиров.

ООО «Урал» зарегистрировано в Уфимском районе в ноябре 2011 года. Компания специализируется на переработке продуктов пчеловодства и производстве лечебной и косметической продукции. Принадлежит Наилю Нургалееву. В 2021 году чистая прибыль составила 28,8 млн руб. при выручке 48,8 млн руб.

Карина Мамаева

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