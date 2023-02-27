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Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову продлили пребывание в больнице

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, госпитализированный 24 февраля с перспективой возвращения на работу через несколько дней, пока останется в больнице. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам глава региона.

«Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить»,— пояснил губернатор. Он подчеркнул, что его отсутствие не повлияет на проведение совещаний в правительстве.

В день госпитализации господин Гладков отмечал, что «ничего критичного нет», и говорил, что его «отпустят домой сегодня-завтра»: «Слишком много работы — некогда болеть». Причины госпитализации официально не назывались. При этом глава региона на длинных выходных привычно оперативно реагировал на обстрелы территории Белгородчины со стороны Украины.

Олег Мухин

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