Белгородский губернатор Вячеслав Гладков госпитализирован

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится в больнице, но «ничего критичного нет». В правительстве региона надеются, что через несколько дней он вернется к работе. Официально причины госпитализации не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть»,- такая запись сегодня появилась в телеграм-канале господина Гладкова.

Он поблагодарил «всех за поддержку» и пообещал быть «на связи». Ранее ряд СМИ сообщили о том, что у главы региона могли возникнуть проблемы со здоровьем, которые потребовали медицинской помощи.

Вчера Вячеслав Гладков, судя по его сообщениям в соцсетях, привычно оперативно реагировал на многочисленные обстрелы территории Белгородчины со стороны Украины, а также посетил российских военнослужащих ПВО, которые несут боевое дежурство у границ региона.

Андрей Цветков