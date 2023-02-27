Пострадавшим в результате взрыва газа в Новосибирске выплачено 19,3 млн рублей

Выплаты пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске составили на данный момент 19,3 млн руб. «Это средства из областного и городского бюджетов»,– сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отметив, что работы по выплатам еще продолжается. По его словам, вопрос по оценке квартир планируется завершить на этой неделе, дальше будет решаться вопрос

по выделению жилья или компенсации его стоимости пострадавшим.

Мэр также отметил, что с 28 февраля разрешенное здание будет переведено под охрану частного предприятия, также оно будет огорожено до его сноса.

Ранее в мэрии сообщали, что на расселение и решение вопросов материальной компенсации пострадавшим из-за взрыва бытового газа в доме на Линейной в Новосибирске необходимы 330 млн руб. Взрыв газа произошел 9 февраля, в результате происшествия пострадали 30 квартир, 15 человек погибли.

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Анна Егорова