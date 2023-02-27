В России возбудили 48 уголовных дел за дебоши в самолетах в 2022 году

48 человек были привлечены к уголовной ответственности, 1801 — к административной за «деструктивное поведение» на объектах воздушного транспорта. Такой статистикой за 2022 год поделился начальник главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.

«В прошлом году из этой категории 48 человек привлечены к уголовной ответственности за деструктивное поведение, и 1 801 человек — к административной ответственности, что меньше, чем в 2021 году»,— отметил представитель МВД в интервью ТАСС.

По его информации, в 2022 году снизилось количество пассажиров самолетов, удаленных с борта за нарушение общественного порядка.

В январе суд в Новосибирской области приговорил к одному году и семи месяцам колонии пассажира, устроившего дебош на борту самолета. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).