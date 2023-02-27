На участке трассы М-11 организован перепуск движения после ДТП с участием 41 автомобиля

26 февраля на платном участке трассы М-11 в Новгородской области произошло ДТП с участием 41 автомобиля, приведшее к гибели одного человека и ограничению движения. В ночь на 27 февраля движение вновь было открыто, но по встречной полосе.

«Дорогу открыли для всех участников, но движение на отрезке, где была авария, будет осуществляться по встречке: одна полоса — в направлении Санкт-Петербурга, другая — в направлении Москвы»,— рассказали ТАСС в пресс-службе оператора трассы «Объединенные системы сбора платы».

По информации оператора, для устранения всех последствий аварии потребуется еще несколько часов.

После ДТП Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.