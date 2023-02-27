Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Германии
22-й тур. «Хоффенхайм»—«Боруссия» (Дортмунд) 0:1 (Брандт, 43). «Лейпциг»—«Айнтрахт» 2:1 (Вернер, 6; Форсберг, 40 — Соу, 61). «Фрайбург»—«Байер» 1:1 (Грифо, 29 — Азмун, 67). «Бавария»—«Унион» 3:0 (Шупо-Мотинг, 31; Коман, 40; Мусиала, 45+1). Положение команд. 1. «Бавария» — 46 очков. 2. «Боруссия» — 46. 3. «Унион» — 43. 4. «Лейпциг» — 42. 5. «Фрайбург» — 41. 6. «Айнтрахт» — 38.
Чемпионат Англии
25-й тур. «Лестер»—«Арсенал» 0:1 (Мартинелли, 46). «Борнмут»—«Манчестер Сити» 1:4 (Лерма, 83 — Альварес, 15; Холанн, 29; Фоден, 45; Мефам, 51 (автогол)). «Кристал Пэлас»—«Ливерпуль» 0:0. «Тоттенхем»—«Челси» 2:0 (Скипп, 46; Кейн, 82). Положение команд. 1. «Арсенал» — 57 очков (после 24 матчей). 2. «Манчестер Сити» — 55. 3. «Манчестер Юнайтед» — 49 (24). 4. «Тоттенхем» — 45. 5. «Ньюкасл» — 41 (23). 6. «Фулхем» — 39. 7. «Ливерпуль» — 36 (23).
Кубок Английской лиги
Финал. «Манчестер Юнайтед»—«Ньюкасл» 2:0 (Каземиру, 33; Ботман, 39 (автогол)).
Чемпионат Италии
24-й тур. «Болонья»—«Интер» 1:0 (Орсолини, 76). «Эмполи»—«Наполи» 0:2 (Исмаили, 17 (автогол); Осимхен, 28). Положение команд. 1. «Наполи» — 65 очков. 2. «Интер» — 47. 3. «Рома» — 44 (после 23 матчей). 4. «Милан» — 44 (23). 5. «Лацио» — 42 (23). 6. «Аталанта» — 41 (23).