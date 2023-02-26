«Металлург» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с «Автомобилистом»

Магнитогорский «Металлург» по итогам сезона 2022/2023 регулярного чемпионата КХЛ занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 63 матчах. В финальной игре сезона команда проиграла «Салавату Юлаеву» по буллитам со счетом 1:2.

В первом раунде плей-офф соперником «Металлурга» станет екатеринбургский «Автомобилист», у которого четвертое место при таком же количестве очков. Команды встретятся 2, 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12 и 14 марта.

Также из Восточной конференции в плей-офф вышли «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Адмирал» и «Нефтехимик».