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«Трактор» завершил сезон крупной победой над «Торпедо»

Челябинский «Трактор» в завершающем матче сезона 2022/23 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:2. Хет-трик оформил Владимир Ткачев, также голы на счету Михаила Котляревского, Максима Шабанова и Сергея Калинина.

Несмотря на третью подряд победу, «Трактор» не смог подняться в турнирной таблице конференции «Восток» до восьмой позиции, необходимой для выхода в плей-офф. Подопечные Анвара Гатиятулина завершили сезон на девятом месте.

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