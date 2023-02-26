Президент Чехии призвал поддержать членство Украины в НАТО сразу после окончания боевых действий

Президент Чехии и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел заявил о полной совместимости ценностей и долгосрочных стратегических интересов Украины и стран-участниц альянса. Он считает, что членство Украины в НАТО необходимо рассматривать сразу после окончания боевых действий, когда у альянса не будет рисков столкновения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Павел

Фото: David W Cerny, Reuters Петр Павел

Фото: David W Cerny, Reuters

«С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, будучи в конфликте, альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным тогда будет конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Так что нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины»,— сказал Петр Павел в интервью украинскому Суспільному.

Петр Павел заявил, что на этом этапе поддержит вступление Украины в НАТО, поскольку страна соблюдает необходимые стандарты и защищает важные для альянса ценности. Кроме того, украинские военные, подчеркнул чешский президент, станут самыми опытными из всех участников альянса, что будет преимуществом для НАТО.

Для вхождения в НАТО необходимо получить поддержку всех 30 стран-участниц альянса. Также правила запрещают принятие в НАТО стран с нерешенными территориальными спорами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 ноября 2022 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что для вступления Украины в НАТО страна должна выстоять в конфликте с Россией «как демократическое независимое государство в Европе».

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Лусине Баласян