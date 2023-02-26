В Краснодаре на улице Российской снесли два незаконных ларька площадью 200 квадратных метров

Власти Краснодара освободили от незаконных ларьков участок ул. Российской площадью 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, один из местных предпринимателей возвел два объекта площадью 151 и 55 кв. м на муниципальной земле без разрешительных документов (ул. Российская, 107). Поэтому мэрия обратилась в суд с иском об их сносе. Власти отмечают, что бизнесмена обязали снести киоски самостоятельно, но он этого не сделал, несмотря на то что решение краснодарского суда подтвердили в апелляции и кассации. Киоски продолжали работать, поэтому было возбуждено исполнительное производство.

«По информации управления муниципального контроля, объекты снесли силами администрации города совместно с приставами-исполнителями отдела судебных приставов по Прикубанскому округу»,— прокомментировали в администрации Краснодара.

В ноябре 2022 года глава Краснодара Евгений Наумов поручил сократить количество ларьков и других нестационарных торговых объектов (НТО) в микрорайонах города.

Сносить незаконно установленные киоски в краевом центре продолжают регулярно. Так, в конце января два незаконных объекта демонтировали на улицах Стасова, 165 и на Сиреневой, 2 в поселке Знаменском.

Александр Орлов

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