В Краснодаре демонтировали два незаконных ларька

В Краснодаре за один день демонтировали два ларька, размещенных на муниципальной земле без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Незаконные ларьки выявили на улицах Стасова, 165 и на Сиреневой, 2 в поселке Знаменском. Их обнаружили во время проверки специалисты управления муниципального контроля. Они потребовали перенести или демонтировать объекты, однако собственники этого не сделали.

20 января незаконные торговые точки муниципалитет убрал своими силами.

Татьяна Ручкина

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