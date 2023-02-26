Свердловский депутат Госдумы Зелимхан Муцоев попал под санкции ЕС

Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев (представляет партию «Единая Россия») попал в санкционный список Евросоюза. Накануне санкции против свердловского депутата ввела Канада, в ее список также попали Лев Ковпак и Александр Демин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее все депутаты Госдумы от Свердловской области, кроме Зелимхана Муцоева, были включены в санкционный список Великобритании.

Евросоюз опубликовал 10-й пакет санкций в отношении России вечером 25 февраля. В частности, под санкции ЕС попали Уральский завод гражданской авиации, Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод.

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Диана Сунагатуллина