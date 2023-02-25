Депутаты Госдумы от Свердловской области попали под санкции Канады

Депутаты Государственной думы Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев (представляют партию «Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), избранные в парламент от Свердловской области, попали в санкционный список Канады. Ранее все депутаты Госдумы от Свердловской области, кроме Зелимхана Муцоева, были включены в санкционный список Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, также под санкции Канады попала научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил). Санкционный список Канады стал четвертым из тех, в которые вошел УВЗ с начала военной спецоперации на Украине. Годом ранее Уралвагонзавод попал в санкционный список Великобритании, затем — Евросоюза и Японии.

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Диана Сунагатуллина