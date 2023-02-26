Аксенов считает, что Киев не сможет перекрыть водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины не получится перекрыть поток воды по Северо-Крымскому каналу для остановки водоснабжения полуострова. По его словам, за последний год были построены обводные каналы и приняты другие меры для минимизации последствий разрушения плотины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа, и с точки зрения скорости потока и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет»,— сказал Сергей Аксенов журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, «с точки зрения воды» Украина не сможет перекрыть водоснабжение. Господин Аксенов добавил, что сейчас нет угрозы потери воды, ее уровень не упадет. «Для мелиорации никаких рисков не вижу, все по плану»,— добавил он.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла подачу воды на полуостров из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. В феврале 2022 года в ходе военных действий российская армия уничтожила дамбу, перекрывавшую канал. С марта 2022 года Крым снова стали снабжать водой через Северо-Крымский канал.

О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко