Экс-глава краевого минэка попал под санкции ЕС

Страны Европейского Союза утвердили десятый пакет санкций против России. В санкционный список добавлены 87 физических и 34 юридических лиц. В частности под санкции попал бывший министр экономического развития Пермского края, заместитель главы Минэкономразвития РФ Максим Колесников. В официальном журнале ЕС поясняется, что в период его работы в федеральном министерстве оно участвовало «в мероприятиях по подрыву и угрозе территориальной целостности Украины», а значит, господин Колесников «несет ответственность» за эти действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди новых включенных в список юрлиц оказался Общероссийский народный фронт, у которого есть региональное отделение в Пермском крае. Причиной введения санкций в отношении организации стала проводимая ей акция «Все для Победы!», в рамках которой осуществляется сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.