Жителей Удмуртии предупредили о мокром снеге и гололеде 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в Удмуртии ожидается налипание мокрого снега и гололед. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра республики сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Жителей просят быть внимательнее на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Напомним, 26 февраля минимальная температура воздуха днем составит 0..-5°С. В первый рабочий день следующей недели, 27 февраля, максимальные порывы ветра достигнут 10-15 м/с. Пройдет мокрый снег, ночью и днем температуры воздуха ожидаются близкие к 0°С. На дорогах гололедица, снежные заносы и накат.