Ветреная погода и до -13°С ожидается в Удмуртии во второй половине этой неделе

В Удмуртии в ночь на 23 февраля температура воздуха ночью составит -10..-15°С, днем — -8..-13°С. Максимальные порывы ветра усилятся до 6-11 м/с, а в южных районах достигнут 8-13 м/с, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Пройдет небольшой снег.

24 февраля в большинстве районов республики пройдет слабый снег. В ночные часы столбик термометра опустится до -18..-23°С, днем — -8..-13°С. 25 февраля температурный фон окажется в пределах -14..-19°С ночью, днем — -4..-9°С.

26 февраля пройдет умеренный снег, днем усилится ветер до 9-14 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составит -4..-9°С, днем — 0..-5°С. На дорогах ожидается гололедица, снежные занос и накат.

В первый рабочий день следующей недели, 27 февраля, максимальные порывы ветра достигнут 10-15 м/с. Пройдет мокрый снег, ночью и днем температуры воздуха ожидаются близкие к 0°С. На дорогах сохранится гололедица, снежные заносы и накат.