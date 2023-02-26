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Коммерсантъ FM
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Папуа — Новой Гвинее

На территории Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологического центра, эпицентр находился в 29 км к северо-востоку от города Кандриан. В нем проживают около 1 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

В ночь на 6 февраля на границе Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,8. В результате в Турции погибли 44 тыс. человек, в Сирии, по оценке ВОЗ, — 8,5 тыс.

24 февраля на востоке Турции произошло еще землетрясение. Его магнитуда составила 4,7. Вчера, 25 февраля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Анастасия Ларина

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