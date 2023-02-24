В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, недалеко от города Малатья. О разрушениях не сообщается. Предыдущие серьезные землетрясения фиксировались на юге страны, на границе с Сирией.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 36 км от Малатьи (население — 441 тыс.) и в 17 км от города Синджик (7,1 тыс.). Эпицентр находился на глубине 5 км.

В ночь на 6 ноября на границе Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8. Только в Турции погибли больше 44 ты. человек. В Сирии, по данным ВОЗ на середину февраля, число жертв составляло не меньше 8,5 тыс. Спустя две недели на границе двух стран снова произошли мощные землетрясения, которые привели к гибели не меньше 11 человек, за помощью обратились больше 1 тыс. человек.

Леонид Уварчев