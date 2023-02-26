Поединок Флойда Мейвезера и экс-бойца Bellator закончился ничьей

Бой бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и бойца ММА Аарона Чалмерса завершился ничьей. Спортсмены провели на ринге восемь раундов. Победителя не объявили, так как бой был выставочным. Он возглавил вечера бокса на арене «О2», прошедший 26 февраля в Лондоне.

Флойд Мейвезер закончил карьеру в 2017 году после боя с ирландцем Конором Макгрегором. По итогу Мейвезер одержал 50 побед в 50 боях. После окончания карьеры он участвовал в выставочных боях: последний был в сентябре 2022 года с японским бойцом ММ Микуру Асакура.

Анастасия Ларина