Сергей Карякин стал президентом Федерации шахмат Подмосковья

Гроссмейстер Сергей Карякин единогласно избран на пост президента Федерации шахмат Подмосковья. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карякин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Карякин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вице-президентами организации стали Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннулин.

Внеочередное общее собрание Федерации шахмат Подмосковья проходит сегодня, 25 февраля, в Домодедово. Предыдущий президент федерации Николай Попов подал в отставку из-за состояния здоровья.

В декабре 2022 года Сергей Карякин пытался избраться на пост президента Федерации шахмат России, но проиграл Андрею Филатову. Летом 2022 года Карякина дисквалифицировали в Международной федерации шахмат за поддержку военной операции России на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сергея Карякина убрали от доски подальше».

Олеся Павленко