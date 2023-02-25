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Коммерсантъ FM
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Лукашенко считает публикации о планах РФ поглотить Белоруссию попыткой поссорить страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о планах России поглотить Белоруссию до 2030 года нужна для разрушения отношений между странами. По его словам, у президента России Владимира Путина аналогичная позиция по этому вопросу.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На этой неделе ряд СМИ, в том числе Kyiv Independent, Delfi, Suddeutsche Zeitung, со ссылкой на документ сообщили, что Кремль планирует взять Белоруссию под контроль к 2030 году. По информации журналистов, документ с названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении» был разработан в 2021 году. Александр Лукашенко отметил, что тогда обсуждались интеграционные карты, и такой документ мог существовать.

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство»,— сказал Александр Лукашенко журналистам (цитата по БЕЛТА).

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России — ядерная крупная держава — есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе»,— сказал господин Лукашенко.

Александр Лукашенко также рассказал, что вчера, 24 февраля, долго разговаривал с Владимиром Путиным «на разные темы». «Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими»,— сказал он (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).

Олеся Павленко

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