В 2023 году в станице Калининской завершат благоустройство парка

В этом году в станице Калининской планируют завершить второй этап благоустройства «Парка Калинина» площадью 30 тыс. кв. м. Его выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Второй этап реконструкции парка начнется 1 апреля. За время работ в нем планируют установить детские площадки, открыть зоны для занятий спортом, прогулок и отдыха. Кроме того, в новом парке появятся площадки для торговли и проведения мероприятий.

«Завершение проекта по благоустройству сделает общественное пространство более притягательным, ведь эта территория находится рядом со школой, детским садом, районной и сельской администрацией и новым стадионом. Она очень популярна у жителей станицы»,— отметил временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Первый этап благоустройства парка был завершен в 2022 году. Тогда в нем провели земляные работы и уложили тротуарную плитку. В парке появились зеленые насаждения, детская площадка, лавочки и урны.

Татьяна Ручкина

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