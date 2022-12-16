США ввели санкции против губернаторов «тюменской матрешки»

Губернаторы Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Моор и Дмитрий Артюхов попали под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Минфина страны. Также, в список внесли еще 27 глав российских регионов, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Тюменской области Фото: Пресс-служба администрации Тюменской области

Ранее Александр Моор и Дмитрий Артюхов попали под санкции Великобритании и Канады. Глава тюменской области ранее заявлял, что относится к введению санкций в отношении него «спокойно». «Для меня было очевидно с самого начала, когда все эти недружественные страны в санкционном угаре наперегонки придумывали что бы такого сделать нашей стране и ее гражданам, что придет время, когда в эти санкционные списки включат губернаторов», — отмечал он.

Дмитрий Артюхов называл попадание в санкционные списки «высокой оценкой» его работы. «У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции», — заявлял губернатор Ямала.

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