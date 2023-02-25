Глава Можги Михаил Трофимов оставит пост по собственному желанию

Михаил Трофимов сегодня, 25 февраля, покинет пост главы Можги по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, исполнять его обязанности до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальной политике Эрик Уразов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Трофимов, vk.com Фото: Михаил Трофимов, vk.com

«Сегодня мною принято решение о сложении полномочий главы муниципального образования. За четыре с половиной года нахождения на этом посту я познакомился с городом, максимально изучил его инфраструктуру, историю и культуру, но самое главное — я проникся гармоничной мелодией жизни горожан. За это время я погрузился с головой в суть всех насущных городских вопросов и проблем, многие из которых решал совместно с Вами. Что из этого получилось, а что нет — судить только Вам»,— написал господин Трофимов во «ВКонтакте».

Напомним, господин Уразов занял пост в феврале вместо Руслана Галеева, покинувшего должность после аварии на теплосетях, которая произошла в городе в ночь на 13 января. На момент инцидента он исполнял обязанности главы города. На устранение аварии на теплосетях у коммунальщиков в Можге ушло порядка трех дней. По данным прокуратуры, инцидент привел к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города.