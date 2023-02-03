В Можге назначили нового первого заместителя главы города после ухода предыдущего на фоне коммунальных аварий

Эрик Уразов занял пост первого заместителя главы администрации Можги вместо ушедшего на фоне коммунальных аварий в январе Руслана Галеева. Информация об этом появилась на официальной странице администрации города во ВКонтакте. О новом назначении также на своей странице в соцсети сообщил сам Эрик Уразов. Он принял участие в совещании рабочей группы по восстановлению надлежащего теплоснабжения многоквартирного дома № 32 Наговицынского микрорайона и встретился с жильцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эрик Уразов, vk.com Фото: Эрик Уразов, vk.com

Известно, что Эрик Уразов ранее работал первым заместителем главы администрации Селтинского района Удмуртии, а в 2018 году участвовал в конкурсе на пост главы Можги.

Руслан Галеев сообщил о принятом решении покинуть должность 23 января после аварии на теплосетях, которая произошла в городе в ночь на 13 января. На момент инцидента он исполнял обязанности главы города. На устранение аварии на теплосетях у коммунальщиков в Можге ушло порядка трех дней. По данным прокуратуры, инцидент привел к отключению отопления в 79 многоквартирных домах и 12 социальных учреждениях города.

Подробнее об этом читайте в материале «Аварийно исполнявший обязанности выбыл из команды».