Посол России в Канаде назвал новые санкции бессмысленными

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что новые санкции Канады и других стран бессмысленные. По его мнению, они не повлияют на внутреннюю и внешнюю политику России.

«Канадские и западные санкции против российских граждан, государственных структур или бизнеса являются бессмысленными. Они никогда не работали против России, они не могут повлиять на нашу суверенную внешнюю политику или внутренние отношения»,— сказал Олег Степанов, его слова опубликованы в Twitter российского посольства в Канаде.

Накануне Канада объявила о новом раунде санкций против России в связи с годовщиной ввода российских войск на Украину. Ограничения введут против 129 физических и 63 юридических лиц из России. Санкции коснутся вице-премьеров, ряда министров, членов администрации президента, а также ФСО, ФСБ, Главного управления Генштаба, «Единой России», Госдумы, и Совфеда.

Олеся Павленко