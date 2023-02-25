Посол Антонов назвал приостановку членства РФ в FATF опасным шагом в борьбе с отмыванием денег

Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FAFT) о приостановке членства России может привести к ухудшению ситуации в мире в борьбе с отмыванием денег, с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, решение является политизированным.

«Администрация отказывается понять, что приостановка участия России в FAFT — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Как считает дипломат, теперь понятно, что «любого члена FATF в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно "выдавить" из организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности». Он отметил, что РФ за 20 лет участия в организации «делала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами». По его словам, Россия создала одну из передовых национальных антиотмывочных систем.

FATF приняла решение о приостановке членства РФ накануне, 24 февраля. Она объяснила это тем, что действия Москвы «противоречат основным принципам» организации, направленным на «укрепление безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы». Росфинмониторинг назвал решение «политизированным» и «безосновательным».

Леонид Уварчев