На контейнеровозе в сахалинском порту произошла утечка метана

Утечка метана произошла на судне «Феско Татарстан» в порту Корсакова на юге Сахалина. Экипаж был эвакуирован, никто не пострадал.

Как сообщило региональное управление МЧС, утечка была обнаружена из «подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн». «Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

С судна эвакуировали 17 человек. Емкость, на которой обнаружена утечка, находится на верхней палубе, она окружена пустыми контейнерами. Сотрудники полиции выставили оцепление. На месте находятся сотрудники скорой помощи и пожарные. Ожидается прибытие специалистов группы компаний «Айленд Дженерал Сервисес», которые должны осмотреть емкость и принять меры для устранения утечки.

Леонид Уварчев