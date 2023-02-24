Пушилин: прекращение СВО отложит новую войну

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что прекращение российской военной операции без достижения ее целей отложит новую войну на более поздний срок. Так он прокомментировал план Китая по урегулированию российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок. А значит, и план Китая нельзя назвать приемлемым по соответствующим "украинским" пунктам, но он ярко демонстрирует разницу в подходах»,— написал Денис Пушилин в Telegram.

Китай представил свой план по мирному урегулированию из 12 пунктов 24 февраля. В нем КНР говорит о необходимости прекратить огонь, снять односторонние ограничения, отказаться от «менталитета Холодной войны», а также обеспечить стабильность цепочек мировых поставок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию не предложениями, а «мыслями на этот счет». В офисе президента Украины обращали внимание, что план Китая не содержит пункта о восстановлении территориальной целостности их страны. Этот пункт является ключевым в плане по мирному урегулированию, который представил Владимир Зеленский, наравне с выводом российских войск с украинских территорий.

Анастасия Ларина