На Украине арестовали имущество якобы связанного с Россией поставщика ткани

В Черниговской области Украины арестовано имущество предприятий, занимающихся поставкой тканей, на сумму более 1,37 млрд грн ($37,3 млн). По данным офиса генпрокурора Украины, имуществом через группу компаний владеет гражданин РФ, имя которого не указывается.

Принадлежащие ему компании также выполняют «российские госконтракты по поставке военной одежды и снаряжения российской армии и ее силовых ведомств», сообщает офис генпрокурора Украины. По данным следствия, в 2021–2022 годах предприятия покупали волокна в Белоруссии, а также занимались поставкой тканей российским и белорусским организациям и предприятиям.

Часть прибыли их владелец перечислял на российские счета и использовал для организации деятельности группы компаний, тем самым финансируя действия, направленные на попытку изменения границ Украины (ч. 3 ст. 110–2 УК Украины).

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Мария Федотова