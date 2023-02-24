МИД РФ предостерег США, НАТО и Украину от «авантюрных шагов» в отношении Приднестровья

В МИД РФ заявили, что любые действия США, стран-членов НАТО или Украины, представляющие угрозу безопасности проживающих в Приднестровье россиян или российскому миротворческому контингенту, будут рассматриваться как нападение на Россию.

«Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов. Ни у кого не должно быть сомнений, что ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье»,— говорится в заявлении министерства.

23 февраля Минобороны РФ сообщило, что зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи Приднестровья. Ведомство утверждало, что таким образом Украина «активизировала подготовку к вторжению». Минобороны Молдавии при этом заявило, что в настоящее время прямых угроз военной безопасности государства нет.

Милена Костерева