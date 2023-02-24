Столтенберг пригласил Зеленского поучаствовать в саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом господин Столтенберг сообщил в ходе пресс-конференции в Таллине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

22 февраля посол Украины в Литве Петр Бешта рассказал, что господин Зеленский вероятнее всего примет личное участие в саммите. Однако он отметил, что для этого необходимо получить официальное приглашение, поскольку Украина не является членом НАТО.

Одной из главных тем саммита по заверению посла станет вопрос о перспективах приема Украины в альянс. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление своей страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.

О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева