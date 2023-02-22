Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит НАТО в июле

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, лично примет участие в саммите Североатлантического альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko//File Photo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko//File Photo, Reuters

«Мы это планируем, но прежде всего необходимо получить приглашение (на саммит.— “Ъ”), так как Украина не является членом НАТО»,— сообщил господин Бешта балтийскому информационному агентству BNS (цитата по ТАСС).

Одной из главных тем встречи в Вильнюсе, как утверждает посол, станет вопрос о перспективах приема Украины в НАТО. «Надеемся на то, что будет выработана четкая формулировка по членству нашей страны в НАТО»,— отметил Петр Бешта.

С начала военной операции России на Украине Владимир Зеленский совершил всего две зарубежные поездки. В декабре прошлого года он побывал в Вашингтоне, а в феврале нынешнего — в Лондоне, Париже и Брюсселе.

Напомним, 30 сентября 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление своей страны в НАТО в ускоренном порядке. Решение о присоединении нового государства одобрить все 30 участников альянса. Почти сразу же против высказалась Болгария, указав на то, что для начала должны быть «выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной». Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг не раз подчеркивал, что двери НАТО открыты, однако скорого вступления Украине ожидать не стоит.

В России возможное вступление Украины в НАТО оценивают крайне негативно. Еще в декабре 2021 года МИД РФ в рамках проектов документов о гарантиях безопасности потребовал от НАТО отказаться от расширения на Восток, однако США и их союзники отвергли ультиматум России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Фомина