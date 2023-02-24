В Екатеринбурге полуторагодовалому ребенку стало плохо от сока с плесенью

Полуторагодовалой девочке в Екатеринбурге стало плохо после питья сока, купленного в магазине на улице Космонавтов, 98б. Об этом мама девочки рассказала в telеgram-канале «Zloy_ekb Екатеринбург».

«Срок изготовления и хранения соответствует. Через пару часов ребенок пошел в туалет зеленым калом. Я решила проверить, что в бутылке, потому что от повседневной еды у нас всегда все нормально, и кроме сока мы ничего не давали. Бутылка непрозрачная, я сразу не заметила, что там что-то плавает, а когда стала переливать сок, увидела кусок плесени», — поделилась девушка.

Она сказала, что бутылку и кусок плесени семья решила не выкидывать на случай, если придется защищать свои права.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочных «У Аро». Сначала 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов заведения на улице Декабристов. Затем заболели пять клиентов закусочной на улице Волгоградская. В ходе проверок Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения СанПиН.

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