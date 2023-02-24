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Коммерсантъ FM
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Медведев считает, что конфликт на Украине завершится без формального договора

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что конфликт на Украине завершится принятием «просто какого-то соглашения», а не заключением формального договора. Такое мнение он выразил в своем посте в честь годовщины ввода войск России на территорию Украины в Telegram-канале.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев предположил, что предшествовать соглашению будут «тяжелые и нервные» переговоры между российской и украинской сторонами. При этом, считает он, представлять интересы Украины и принимать решения будет не президент страны Владимир Зеленский, а те, кто находится «за океаном и в чьих руках поставки оружия Киеву».

«И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение»,— написал господин Медведев.

Российская военная операция на Украине началась ровно год назад — 24 февраля 2022 года. В последний раз очные переговоры российской и украинской делегаций проходили 29 марта в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский, который представлял делегацию из России, сообщил, что в настоящее время ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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