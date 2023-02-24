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«Единая Россия» договорилась о декриминализации и снижении бюрократической нагрузки на медиков

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» договорилась с Минздравом о поэтапном снижении бюрократической нагрузки на медиков. Также идет работа по декриминализации медицинской деятельности.

«Врачи не должны бояться лечить людей. Равно как и не должны заполнять 167 форм (реальная цифра) отчетов, справок, ведомостей и т. д. и т. п. Да еще и оформлять их дважды — в бумажном и электронном виде. Договорились с Минздравом, что уберем такое дублирование и поэтапно будем отказываться от устаревших и избыточных документов»,— написал господин Турчак в своем Telegram.

По его словам, «Единая Россия» работает также над тем, чтобы из-под ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) вывели оказание медицинской помощи. «Задачи, которые мы вместе ставим, связаны в первую очередь с повышением престижа профессии, выведением медицинской помощи из-под действия закона о защите прав потребителей. И здесь мы говорим о ст. 238 Уголовного кодекса»,— добавил Андрей Турчак.

Олеся Павленко

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