Франция предоставит украинским беженцам постоянное жилье

Украинским беженцам, прибывшим во Францию после начала военного конфликта, выделят постоянное жилье, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн. Она уточнила, что даст правительству соответствующее поручение, чтобы «принять украинских беженцев в долгосрочной перспективе».

По ее словам, сейчас во Франции находятся около 100 тыс. украинских беженцев, а 20 тыс. украинских школьников были приняты в местные учебные заведения. «Мы видим, что число (украинских беженцев во Франции.— "Ъ") стабилизировалось. Теперь важно перейти к следующему этапу, потому как конфликт на Украине продолжается. Необходимо предоставить этим украинцам постоянное жилье, помочь им с трудоустройством и изучением языка»,— рассказала госпожа Борн (цитата по «РИА Новости»).

Накануне МВД Франции сообщило, что страна потратила почти €500 млн на размещение украинских беженцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в страны Европы из Украины с начала российской военной операции прибыли 8,08 млн беженцев. Евросоюз (ЕС) обещал принимать их минимум до марта 2024 года. The New York Times писала, что у стран ЕС возникли проблемы с согласованием вопроса распределения беженцев между странами.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер